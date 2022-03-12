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台南購物節僅花300元 坐擁最大獎輕豪宅

2022/3/12 16:14（3/12 16:21 更新）
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台南市長黃偉哲（左2）12日在高鐵台南站旁的台南三井OUTLET，抽出2021台南購物節最大獎、2間輕豪宅幸運得主。黃偉哲並表示，購物節活動登錄總金額逾新台幣124億元，不僅促進台南買氣，也振興整體經濟。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月12日
台南市長黃偉哲（左2）12日在高鐵台南站旁的台南三井OUTLET，抽出2021台南購物節最大獎、2間輕豪宅幸運得主。黃偉哲並表示，購物節活動登錄總金額逾新台幣124億元，不僅促進台南買氣，也振興整體經濟。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月12日
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（中央社記者張榮祥台南12日電）2021台南購物節消費登錄總額逾124億元，台南市長黃偉哲今天在台南三井OUTLET抽出2間各約830萬元輕豪宅最大獎得主，這2名幸運兒分別只在家樂福消費300元及加油1232元。

黃偉哲今天在高鐵台南站旁的台南三井OUTLET抽出台南購物節最大獎2間輕豪宅的得主，這2間輕豪宅分別座落於永康區及安南區九份子。

黃偉哲指出，台南購物節去年8月開跑，以豐富加碼及抽獎活動吸引民眾帶著振興券到台南消費，消費金額屢創佳績，登錄總金額逾新台幣124億元，不僅促進台南買氣，也振興整體經濟。

台南市政府發布新聞稿指出，2021台南購物節消費登錄總金額突破124億元，較2020年成長近88%，締造台南購物節全新里程碑，創造歷年最佳成績；2名中獎的輕豪宅得主，分別在家樂福消費300元及加油1232元。

經濟發展局表示，這次台南購物節超過21萬名會員註冊，累積發票登錄張數1155萬張，帶動整體消費超過500億元。（編輯：黃世雅）1110312

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