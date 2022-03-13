「中油海洋天堂」親子共融公園 預計4月完工啟用

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高雄市前鎮區的「中油海洋天堂」親子共融公園，目前已完成主要遊具裝設、草皮鋪設，預計4月完工啟用。（賴瑞隆提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）中油特倉三鄰港1.45公頃土地，原僅有簡易整地、植栽，缺乏規劃，中油和高雄市政府合作，將打造具海洋特色及中油意象的親子共融公園「中油海洋天堂」，預計4月完工啟用。

立委賴瑞隆今天發布新聞稿表示，中油特倉三土地緊鄰高軟園區，是高軟2期基地，行政院核定新台幣9800萬元進行基礎設施工程，預計2025年完成全區開發，未來將成為5G AIoT創新園區試煉場域，可創造1500個就業機會。

中油特倉三土地面積共5.7公頃，其中鄰港1.45公頃綠帶，原僅有簡易整地、草皮及植栽，賴瑞隆邀經濟部、中油和高市府合作，規劃具海洋特色及中油意象的親子共融公園「中油海洋天堂」，預計4月完工啟用。

賴瑞隆表示，「中油海洋天堂」將以海洋冒險為公園主題，配色以中油紅、藍、白等色調為基礎，針對不同年齡族群層，設置泡泡遊戲區6大主題區塊。

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園區還有沙坑、塗鴉牆、野餐區及體健設施區，並結合中油意象，設計多組油罐式座椅，洗腳台也以按壓加油槍方式出水。另因有灣區海景優勢，園區也設置多組面向大海的月亮鞦韆，預計將成為民眾打卡拍照新景點。

「中油海洋天堂」入口處位於前鎮區高雄展覽館旁停車場內，可自行開車或搭乘捷運轉乘輕軌在高軟園區站、高雄展覽館站下車，步行約5分鐘即可抵達。（編輯：張芷瑄）1110313