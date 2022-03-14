金門金城學區興建中央廚房 供650名學童營養午餐

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門縣金城學區中央廚房興建工程今天開工。金門縣長楊鎮浯表示，未來可提供賢庵國小、垵湖分校和古城國小共650多名學童的營養午餐，這也是送給孩子的兒童節禮物。

上午在賢庵國小舉行開工動土典禮，楊鎮浯致詞時表示，地區小型學校在辦理學生午餐業務時，常因學生人數、地處偏遠、食材採購不具經濟規模、運輸成本高等因素，導致食材費用過低，學童不易享有高品質的營養午餐。

有鑑於此，賢庵國小配合縣府政策爭取教育部補助偏遠地區學校新擴建中央廚房，獲得新台幣3500萬元經費。

楊鎮浯表示，中央廚房將配置營養師1名，統籌規劃營養午餐菜單設計；食材運送物流管理方面，預計會以雲端GPS定位追蹤，全程AI管理行經路線、時間、溫度，透過午餐運送物流的智慧化全程監控，確保學生吃到熱騰騰的午餐，食安更透明看得見。

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校方說明，中央廚房1樓規劃驗收區、預處理區、烹煮區、配餐區、出餐區等；2樓有烘焙室、更衣室等，屋頂以金門馬背造型意象顯現，整體外觀顏色活潑；透過穿透可視的空間設計，學生還能觀摩餐點製備過程，讓廚房成為校園亮點，發揮食農教育功能。

動土典禮中，並頒感謝狀給慨捐土地的吳萬才和王精敏。賢庵國小校長楊肅健表示，中央廚房工程預定9月中完工。（編輯：郭諭儒）1110314