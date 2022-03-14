台南戴口罩政策暫不鬆綁 至少觀察到3/22

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台南市長黃偉哲（中）14日在楠西區接受媒體聯訪表示，台南市戴口罩政策暫不鬆綁，至少觀察到22日，若沒有新疫情再跟著中央腳步一起開放。中央社記者楊思瑞攝 111年3月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市昨天增加4例COVID-19本土病例，市長黃偉哲也宣布戴口罩政策暫不鬆綁，拍照、講話、參加活動一律戴口罩，他今天上午表示，至少觀察到22日，若沒有新的傳染鏈再做調整。

黃偉哲上午出席消防局楠西分隊新建廳舍動土儀式，接受媒體聯訪表示，雖然全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都慢慢降溫，但台南由於設計師傳染鏈，造成鹽水地區附近已有10幾個病例，好幾例都是擴大篩檢找出來，若沒實施擴大篩檢，這些可能變成潛在傳染鏈。

黃偉哲表示，今天起連續3天讓民眾到各衛生所領取家用快篩試劑，市府也會針對鹽水、白河等這波病例較多處擴大篩檢。

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另外，針對原本中央流行疫情指揮中心已開放拍照時可拿下口罩等做法，台南市衛生局昨天宣布至26日，台南市各級機關學校於室內外拍攝個人或團體照、辦理大型活動上台、合照時，皆應全程戴口罩。

黃偉哲說，不戴口罩原本就有罰則，台南市繼續沿用規定，會先觀察到22日，這波防疫工作若都做得很完整，確認沒有新疫情，再跟著中央腳步開放，短期內必須把疫情控制住，才有解封、降級的條件。（編輯：郭諭儒）1110314