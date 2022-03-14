桃園4校復課 長者COVID-19疫苗接種專案開打

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桃園市長鄭文燦14日上午主持防疫專案會議表示，目前桃園市65歲以上長者的第1、2、3劑疫苗覆蓋率皆為六都之冠，市府14日針對長者開設疫苗接種專案，安排23處社區接種站提供莫德納及高端疫苗接種。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月14日

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市長鄭文燦表示，日前因疫情停課的觀音國小、富林國小、新街國小及米迪幼兒園4校今天起恢復正常上課，市府也針對長者開設疫苗接種專案，安排23處社區接種站提供服務。

鄭文燦上午主持市府防疫專案會議表示，市府也調整校園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，放寬教師授課、音樂及表演藝術類課程及活動可不戴口罩，學生演奏樂器、參與體育課程時，保持適當社交距離下也可不戴口罩，但仍需持續運用家庭聯絡簿進行家庭成員自主健康監測，落實生病不上班上課原則，強化校園防疫措施。

鄭文燦表示，目前桃園市65歲以上長者的第1、2、3劑疫苗覆蓋率皆為六都之冠，市府今天針對長者開設疫苗接種專案，安排23處社區接種站提供莫德納及高端疫苗接種，並透過民政系統發送接種通知單，未收到通知單或不在籍者，也可不限劑次前往接種。

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另外，市府也安排免費愛心計程車提供接送服務，並贈送接種疫苗長者700元禮券及桃園好米1包，鼓勵踴躍接種疫苗。

鄭文燦說，桃園市在第26期公費疫苗預約接種作業，僅2萬4817人完成預約，為避免社區接種站醫療人力使用偏低，第27期公費疫苗將縮減社區接種站數量，但每個行政區至少會保持1處社區接種站，方便市民接種，希望在滿足就近施打原則下，妥善分配醫療資源。（編輯：郭諭儒）1110314