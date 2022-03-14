恆春扶輪社認養10公頃 移除銀合歡改種原生植物

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）素有生態殺手之稱的「銀合歡」，近年在恆春半島迅速擴散，恆春扶輪社與全台12個地區，發動銀合歡移除再利用暨原生植物復育計畫，認養10公頃，將種下原生種植物。

恆春扶輪社長王文毅告訴中央社記者，與全台12個地區移除銀合歡，在恆春半島首批認養10公頃，先移除銀合歡，再種下相思樹、大葉山欖、黃連木等原生種植物，也能減緩氣候變遷的影響。

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王文毅說，另外還舉辦第一屆扶輪盃銀合歡家具設計大賽，利用林務局剷除銀合歡後作為材料，讓參賽者發揮創意，促使銀合歡木材量產衍生出產品，並同步栽植原生樹種，讓恆春半島植物群，恢復豐富生態鏈。

銀合歡被列為世界百大外來入侵種之一，由於樹根會分泌出含羞草素抑制其他種植物生長，排他性極強又無天敵因而形成單一性的純林地帶，減低生物多樣性，原生長於中美洲，引進台灣後，在恆春半島擴散迅速。（編輯：陳仁華）1110314