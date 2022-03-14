更多編輯台推薦新聞：
圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子
國際

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂
生活

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增2本土73境外 無死亡個案
首頁 / 地方

恆春扶輪社認養10公頃 移除銀合歡改種原生植物

2022/3/14 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）素有生態殺手之稱的「銀合歡」，近年在恆春半島迅速擴散，恆春扶輪社與全台12個地區，發動銀合歡移除再利用暨原生植物復育計畫，認養10公頃，將種下原生種植物。

恆春扶輪社長王文毅告訴中央社記者，與全台12個地區移除銀合歡，在恆春半島首批認養10公頃，先移除銀合歡，再種下相思樹、大葉山欖、黃連木等原生種植物，也能減緩氣候變遷的影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王文毅說，另外還舉辦第一屆扶輪盃銀合歡家具設計大賽，利用林務局剷除銀合歡後作為材料，讓參賽者發揮創意，促使銀合歡木材量產衍生出產品，並同步栽植原生樹種，讓恆春半島植物群，恢復豐富生態鏈。

銀合歡被列為世界百大外來入侵種之一，由於樹根會分泌出含羞草素抑制其他種植物生長，排他性極強又無天敵因而形成單一性的純林地帶，減低生物多樣性，原生長於中美洲，引進台灣後，在恆春半島擴散迅速。（編輯：陳仁華）1110314

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族