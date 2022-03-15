華興虐嬰案重啟調查 社會局長遭中市府書面糾正

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市華興托嬰中心虐嬰案1年後重啟調查，台中市長盧秀燕今天表示，社會局在調查過程和機構管理部分確有疏失，不夠周全，市府提出書面糾正社會局長彭懷真。

台中市議會今天在臨時會中安排市府就麗喆幼兒園及華興托嬰中心兒虐事件進行專案報告，多名藍綠議員都在會中質詢時要求市府「兒虐零容忍」，對於發生兒虐的機構及人員應該加重裁處，甚至予撤照。

民進黨市議員陳淑華表示，台中市兒虐事件層出不窮，盧秀燕嘴講兒虐零容忍，管理態度鬆散，處理態度高舉輕放，沒辦法真正解決兒虐預防及處理。

民進黨市議員邱素貞指出，根據市府統計，107年至109年，台中市兒少保護案件被害者件數，呈現逐年增加趨勢；其中，109年中市兒少保護案件通報數共有5543件，平均每天發生超過15件，令人震驚與痛心。

盧秀燕答詢表示，華興托嬰中心虐嬰案件有通報、處理，但當時只針對單一事件調查，不夠周全，社會局在調查過程和機構管理部分確有疏失，市府提出書面糾正社會局長彭懷真。

盧秀燕說，彭懷真是社會學大師，參與許多社會安全網相關制度提議或推動，自她就任組成市府團隊以來，彭懷真是第一個被她糾正處分的局長，處分輕重，議員各自看法不一，但該懲處的就要懲處，一視同仁。

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社會局說明，因為托嬰中心作業問題，社會局去年未能查扣保全完整30天的監視器畫面，後來查扣到的10天畫面也有缺漏；加上沒有全面檢視10天的監視器畫面，以致於未能及時發現其他受害幼兒和施虐的托育人員。

社會局指出，經全面重新檢視調查，3名托育人員不當對待多名幼兒，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人照顧管理疏失，加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。社會局也已主動告發3名托育人員，將相關事證送交檢調單位。（編輯：陳仁華）1110315