苗栗客家桐花婚禮4/23登場 徵36對佳偶

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2022苗栗客家桐花婚禮將在西湖度假村登場，苗栗縣政府文化觀光局15日舉辦宣傳記者會，縣長徐耀昌（中）等人出席，活動將以「桐饗花宴」為主題，招募36對想婚的新人們，在浪漫桐花樹下互許終身。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月15日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣2022客家桐花婚禮預計4月23日在三義西湖度假村舉行，縣府公開徵求36對新人報名參加，可獲價值逾新台幣1萬7000元「六禮」祝福，18日上午9時起受理網路報名。

苗栗客家桐花婚禮邁入第17年，縣府文化觀光局今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會，活動預計4日23日在三義西湖度假村登場，將以「桐饗花宴」為主題，招募36對想婚的新人們，在浪漫桐花樹下互許終身。

文觀局長林彥甫表示，4、5月桐花紛飛美景格外浪漫，縣府結合客家文化特色為新人打造獨特桐花婚禮，今年限額36對，包含16對全國組、20對苗栗組，自18日上午9時起於活動通網站開放報名，婚禮當天除依循傳統古禮迎親等客家婚禮儀式外，也將邀請婚禮歌手為新人獻唱。

縣長徐耀昌表示，縣府把所有參與的新人當成是苗栗客家兒女，精心準備住宿券、金飾、手工蠶絲被、陶藝對杯、喜餅禮盒、喜米禮盒等「六禮」作為幸福嫁妝，總價值1萬7184元，諧音象徵「一起一輩子」，為新人獻上最誠摯祝福。

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今年也同時開放徵選3對花童及3對金銀婚夫妻（結婚滿50年為金婚；滿25年為銀婚），在婚禮當天安排金銀婚夫妻帶領新人及花童一同進場，象徵幸福與愛的傳承。

林彥甫指出，桐花盛開是春遊苗栗最佳時節，縣內各鄉鎮也將陸續舉辦連結起客家特色文化和苗栗觀光資源的桐花祭系列活動，除有桐花小旅行，還有伯公祭儀、不插電音樂會、小農市集以及桐花小旅行等，歡迎全國民眾一同參加賞桐盛會，感受客庄多元文化特色。（編輯：方沛清）1110315