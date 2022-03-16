未登工廠申請納管期限將屆 高市府籲業者速遞件

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）未登記工廠申請納管期限將屆，高雄市應納管工廠逾4000家，累計收件量已近9成，仍有495家業者尚未提出申請，市府籲業者把握期限、盡快遞交申請書。

高市經發局今天發布新聞稿表示，未登記工廠申請納管期限至19日，但因適逢假日順延至21日截止受理。

工廠登記納管倒數計時，高雄市近日排隊送件業者明顯增加。根據經發局統計，近期平均每天收案近百件，而截至昨天累計收案共3733件，更比前一天增加357件。目前申請率近9成，其中核准2152件，但仍有495家業者尚未提出申請。

經發局指出，尚未提出申請的業者多分布在大寮、鳥松、仁武、岡山、大社、燕巢等區，呼籲符合申請納管資格業者一定要把握期限遞交納管申請書，若拒不配合者，依法將予停供水電處分。

經發局表示，為協助業者申請納管，專案成立「特定工廠登記辦公室」，透過線下駐點、巡迴講座、專家輔導等方法多管齊下，同時培訓逾百名推動員輔導業者申請，也逐家寄發公文、透過區公所深入訪視輔導並分流收件。

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高雄有申請過關的食品業者接受中央社訪問表示，工廠自民國80多年就成立，一直希望能申請合法納管，在109年工輔法修正通過，就立即提出申請，到去年8月終於申請過關。

食品業者也透露申請過程艱辛，如要接受食品、消防等涉及不同局處的檢查，有時檢查項目會有所牴觸，如窗戶要密實或通風，不同局處有不同要求，最後折衷裝設可擊破的密實窗戶，想辦法盡力滿足各項檢查要求。（編輯：謝雅竹）1110316