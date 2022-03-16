柯文哲：大彎北段代金公式已送審 請說哪不滿意

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北16日電）內政部與台北市府近期頻隔空起爭議，台北市長柯文哲今天再針對大彎北段違規宅一案表示，回饋代金公式2年前就已送到內政部，請講哪裡不滿意，不要犧牲人民的權利。

柯文哲今天臨時率副市長蔡炳坤、黃珊珊及都發局、產發局舉行記者會說明中山區大彎北段、宴請中國企業、松湖及玉成變電所等爭議。

柯文哲指出，大彎北段有1678戶違反土地使用分區管制，是累積將近20年的歷史共業，也是過去市府怠惰導致，但他上任時就已經存在了，是個問題，要解決，所以2年多前納入中山區都市計畫中通盤檢討。

柯文哲說，大彎北段的回饋代金公式是經過居民、議員及都市設計審議委員會等多方討論、妥協後產出，送到內政部已經2年多了，內政部次長花敬群也不是今天才上任，不滿意的話早就該講了，希望內政部不要犧牲人民的權利，哪個地方不滿意趕快講，該做的趕快去做。

都發局補充，大彎北段回饋代金在107年進行討論時，原以每坪新台幣16.18萬元向居民說明，但居民及議員皆認為價格太高，市府基於共同負擔公共設施概念，參考居民所提的內科回饋金案例，將代金打5折，改為每坪7.71萬元。

都發局表示，打折後，再至地區說明，仍被要求考量居民負擔能力，因此後續再加入時程調整參數，且為鼓勵民眾盡速合法使用，都委會甚至曾要求免繳回饋金或由建商、政府繳納，最後定案每坪5.21萬元，並送至內政部審議。

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內政部營建署日前指出，大彎北段商業宅嚴重違規，每坪市價超過百萬，變更代金僅交5萬多元，社會觀感不佳，已多次提及代金數額不合理，請市府不宜有僥倖心態，積極改進，別助長炒房。

此外，台北捷運近期異常頻傳，但柯文哲好友、北捷董事長李文宗未曾出現說明，引發質疑。柯文哲說，過去一向都是北捷總經理出席市政會議或到議會備詢，已要求北捷針對新埔站電扶梯下滑事件寫檢討報告並到市長室會議報告，並告誡下一次不要拖到第4天、市長罵人才要辦記者會。（編輯：李錫璋）1110316