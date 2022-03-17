竹市總圖1樓擬設餐廳 時力黨團質疑壓縮閱讀環境

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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）時力竹市議會黨團今天質疑，竹市總圖書館工程，市府更改建築設計，將1樓獨立空間改為餐廳，壓縮閱讀環境。市府說，餐廳占總空間不到3%，可提高各年齡層民眾入館意願。

時代力量新竹市議會黨團今天開記者會，針對「新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程」，要求市府應檢討並更改圖書館空間配置，將餐廳、咖啡廳的位置改為閱讀空間。

竹市議員林彥甫會中表示，市府在西元2019年底到議會進行「新竹市總圖書館新建工程專案報告」，當時提供的總圖平面設計圖，1樓的同地點為書店，並無餐廳。

他說，但議會同意通過預算後，市府卻變更設計，將離入口最近、景觀最好的位置改為餐廳，還是民眾付費才能進入的商業空間，無法接受。

竹市議員廖子齊與蔡惠婷表示，總圖書館的空間具公共性，不應用於與閱讀和教育目的無關的商業空間，而新竹地區親子人口多，圖書館也應提供良好共讀環境，此區域為合適的親子共讀與嬰幼兒閱讀推廣空間。

時代力量新竹市議員擬參選人陳鶴文指出，圖書館的運營應考量如何提供讀者最大的知識服務，而不是與附近餐廳競爭。

新竹市文化局向中央社記者表示，教育部推動「建立縣市圖書館中心實施計畫」，也鼓勵各縣市政府圖書館設置多元服務設施，提高整體經濟效益。

文化局指出，總圖書館是竹市重大建設，全館開架藏書量達30萬冊，設有兒童、青少年、樂齡閱讀區、視障學習區等，餐廳僅佔總空間不到3%，並未減少藏書及閱覽空間，更可提高各年齡層民眾入館意願。（編輯：張銘坤）1110317