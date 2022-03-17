更多編輯台推薦新聞：
美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍
運動

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東縣府媒合企業購390箱鳳梨釋迦 分送公益團體

2022/3/17 15:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣政府媒合新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司訂購390箱台東鳳梨釋迦，近日將分送雙北、基隆、高屏及台東公益團體。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，鳳梨釋迦產季雖已進入尾聲，但縣府媒合推廣銷售腳步不停歇，要讓台東鳳梨釋迦的好滋味享譽國內外。繼成功進軍日本後，日前新加坡商安富利公司台灣分公司透過縣府媒合，訂購390箱6公斤裝鳳梨釋迦優質鮮果。

台東縣長饒慶鈴指出，這次縣府促成新加坡外商成功訂購，感謝各界多次努力與突破困難，支持與肯定農友的辛勞、也減輕農民銷售壓力，更用鳳梨釋迦做愛心，不僅吃得美味、更是甜在心裡，更打響台東農產品品牌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新加坡商安富利公司台灣分公司訂購390箱6公斤裝鳳梨釋迦，近日將陸續分送新北及基隆伊甸基金會、基隆大光兒少之家、台灣關愛基金會、屏東伯大尼之家及精忠育幼院、高雄佛光山大慈育幼院、台東阿尼色弗兒童之家等，其餘也將陸續送達至全台各公益團體。

另外，還購買3噸鳳梨釋迦原料果泥，將由春一枝製作專屬冰棒分送給客戶、員工，讓鳳梨釋迦美味留香散布到全台。（編輯：戴光育）1110317

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族