到屏東文化交流 貝里斯駐台大使：回家的感覺

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）貝里斯駐台大使碧坎蒂今天到屏東原住民文化園區進行文化交流講座，分享貝國人文，也實際體驗台灣原住民竹炮、射箭等，感受到原住民熱情，碧坎蒂感動地說，有回家的感覺。

貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）接受中央社記者訪問指出，非常喜歡，甚至很愛台灣原住民，來到屏東原住民文化園區認識台灣原住民文化，貝里斯也有2個原住民族群。

碧坎蒂說，抵達屏東參加南島論壇，所遇到的原住民都非常的熱情，讓她非常感動，甚至有回家的感覺。

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原住民族文化發展中心主任曾智勇表示，原住民文化園區是保存及推廣原住民族文化的重要場域，更是國內外人士接觸認識台灣原住民文化重要起點，這次碧坎蒂到園區進行文化交流，使原住民族文化朝向跨國界多元發展。

碧坎蒂將在屏東原住民文化園區待上一整天，在塔瑪麓灣區體驗原民文化活動，如祈福儀式、竹炮、射箭、盪鞦韆及族服體驗等，透過互動式文化體驗是認識台灣原住民族最直接且最生動的方式，期盼未來將分享原住民族文化給貝里斯民眾。（編輯：郭諭儒）1110318