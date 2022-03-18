更多編輯台推薦新聞：
哥吉拉初代主角寶田明逝世 享壽87歲
娛樂

哥吉拉初代主角寶田明逝世 享壽87歲

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵
產經

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增1例、境外移入74例 無死亡
首頁 / 地方

到屏東文化交流 貝里斯駐台大使：回家的感覺

2022/3/18 13:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）貝里斯駐台大使碧坎蒂今天到屏東原住民文化園區進行文化交流講座，分享貝國人文，也實際體驗台灣原住民竹炮、射箭等，感受到原住民熱情，碧坎蒂感動地說，有回家的感覺。

貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）接受中央社記者訪問指出，非常喜歡，甚至很愛台灣原住民，來到屏東原住民文化園區認識台灣原住民文化，貝里斯也有2個原住民族群。

碧坎蒂說，抵達屏東參加南島論壇，所遇到的原住民都非常的熱情，讓她非常感動，甚至有回家的感覺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

原住民族文化發展中心主任曾智勇表示，原住民文化園區是保存及推廣原住民族文化的重要場域，更是國內外人士接觸認識台灣原住民文化重要起點，這次碧坎蒂到園區進行文化交流，使原住民族文化朝向跨國界多元發展。

碧坎蒂將在屏東原住民文化園區待上一整天，在塔瑪麓灣區體驗原民文化活動，如祈福儀式、竹炮、射箭、盪鞦韆及族服體驗等，透過互動式文化體驗是認識台灣原住民族最直接且最生動的方式，期盼未來將分享原住民族文化給貝里斯民眾。（編輯：郭諭儒）1110318

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族