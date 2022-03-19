金門縣府爭取小三通清明專案 陸委會：不太樂觀

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，小三通不能無限期關閉；行政院大陸委員會說，中國疫情進入猛爆期，清明專案不樂觀；小三通復航除整體疫情、金門防疫量能，還須考量兩岸互動因素。

兩岸金廈小三通客運航線因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航2年多，金門縣政府2月23日致函陸委會，爭取小三通「清明專案」；縣府並於3月15日在水頭碼頭進行復航演練。縣長楊鎮浯說，金門準備好了，呼籲中央儘速推動小三通復航，解決金門民生經濟需求。

陸委會副主委邱垂正接受中央社記者專訪表示，最近中國大陸疫情正值猛爆期，在這種嚴峻的情況下，進行清明節包船「不太樂觀」。邱垂正說，陸委會持續與縣府保持聯繫，已電話告知「不太樂觀」。

邱垂正表示，目前中國疫情嚴峻，即便政府同意小三通復航「金門鄉親會同意嗎？」他說，如果沒有疫情，年初金門馬拉松為何要延辦？而疫情爆發之初也是縣府行文陸委會儘速關閉小三通的。

邱垂正說，陸委會一直在進行評估，也在等待縣府提報鄉親對復航的意見，但據陸委會私下了解，金門民眾蠻擔心此刻復航的。他重申，兩岸小三通必須在疫情安全可控下逐步恢復。

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楊鎮浯今天下午在國立金門大學出席「鳴金相見！金日啟程酷沙龍」論壇，他接受媒體聯訪表示，兩岸小三通不可能無限期關閉下去，中央必須認真看待縣府提出以鄉親為主的階段性復航方案。

楊鎮浯表示，現已進入後疫情時代，整個金門防疫整備和各種突發狀況的準備，都已達到完整的程度。他說，縣府多次強調必須在風險可控範圍內，朝推動小三通復航目標來努力，縣府理解中央因疫情不穩定所做的考量，但呼籲中央必須全面思考，小三通不可能無限期關閉下去。（編輯：黃世雅）1110319