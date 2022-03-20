中央地方合力汰換 高市逾齡消防車輛將降至9.13%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌（中）20日上午到高雄出席「汰換老舊消防車輛3年中程計畫交車典禮」，他致詞表示，車輛及設備改善後，希望未來訓練也要與時俱進，讓台灣更安全。高雄市長陳其邁（右2）感謝中央對高雄市消防車老舊汰換及人力補足支持。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市目前有246消防車輛，在中央補助和地方政府編列預算下，持續汰舊中；今年預計購置17輛消防車輛，屆時15年以上的逾齡老舊消防車輛比例，將可降至9.13%。

行政院長蘇貞昌上午到高雄出席「汰換老舊消防車輛3年中程計畫交車典禮」，他致詞表示，總統蔡英文最重視消防，上任以來修改法令、提高待遇、增加人力及機具等；而車輛及設備改善後，盼未來訓練也要與時俱進，讓台灣更安全。

高雄市長陳其邁感謝中央對高雄市消防車老舊汰換及人力補足支持。陳其邁說，高雄市幅員廣闊，城市公共安全議題須持續強化與努力，在行政院及議會支持下，市府預算一次編足，盼能夠減輕消防弟兄姊妹負擔。

高雄市消防局表示，民國109年至111年「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」，採中央補助、地方配合模式，汰換各式逾齡消防車輛。

這3年中，中央共補助新台幣3億2127萬元，汰換15輛消防車輛，包括雲梯車9輛及化學消防車6輛。

另市府109、110年編列配合款1億3780萬元，汰換10輛消防車輛，包括雲梯車3輛、化學消防車2輛、水庫消防車4輛及水箱消防車1輛。

今年市府將再編列1億4605萬元，購置17輛各式消防車輛，包括化學消防車5輛、救助器材車2輛、水庫消防車2輛、水箱消防車8輛；屆時高雄市15年以上的逾齡消防車輛比例，將會降至9.13%。（編輯：陳仁華）1110320