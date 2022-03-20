台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

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（中央社網站20日電）清明掃墓祭祖，台北市闢駛5線免費掃墓公車供民眾搭乘，營運時間、路線資訊及相關防疫措施整理如下：

●營運時間

111年3月19、20、26、27日及4月2、3、4、5日共計8天。

●木柵線

行經捷運動物園站2號出口、萬福橋、富德靈骨樓等，全線使用低地板公車。

●南港線

行經南港軍人公墓、富德公墓辦公室、富德靈骨樓等，全線使用低地板公車；欲搭乘此路線可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25公車，或於捷運南港展覽館站下車步行，至研究院路1段的南港展覽館站搭乘205、620及645副線等至中華科技大學轉乘。

●崇德線

行經捷運麟光站、崇德街、富德公墓辦公室等，因崇德街道路狹窄會車困難，本線以中型公車營運為主，民眾可於捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後，轉乘掃墓公車南港線，再至富德公墓辦公室轉乘掃墓公車崇德線。

●陽明山線

行經惇敘工商、陽明山靈骨塔，可於捷運石牌站轉乘128、508（含區）、536、小8、小36或於捷運北投站轉乘230、小7及小25公車至惇敘工商轉乘。

●軍人公墓線

行經南港軍人公墓、忠靈堂等，可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25公車或於捷運南港展覽館站下車步行至研究院路1段的南港展覽館站搭乘205、620及645副線公車等至中華科技大學轉乘。

●營運班距

除軍人公墓線班距為20至30分鐘外，其餘各線班距均為3至10分鐘。各線下山末班車為下午17時發車。

▲111年台北市掃墓公車路線資訊，完整檔案點這裡。

●防疫措施

各線乘車處均搭設遮雨棚架，另考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，針對乘客接觸較頻繁之公車車內部分（如扶手、拉環等）每趟次出車完後，以稀釋的漂白水擦拭，並每4小時以噴霧方式消毒捷運動物園站、捷運麟光站、萬福橋及龍鳳谷各掃墓公車候車處；民眾搭乘掃墓公車須佩戴口罩，宜自備掃墓用具，另應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。

●復康巴士及計程車服務

為服務行動不便及70歲以上年長者往返墓區，也有安排復康巴士提供民眾免費搭乘，民眾可於掃墓公車乘車地點洽公車業者服務人員協助聯繫復康巴士接送事宜。

復康巴士叫車專線請撥0809080650或洽台北市公共運輸處小型復康巴士網路訂車系統。

計程車（含敬老愛心車隊、通用計程車）叫車電話：0800-055-850（市話免付費）或手機直撥55850（付費）。

●增闢收費掃墓公車

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111年3月21日至25日、3月28日至31日及4月1日共計10天，闢駛1段票收費的掃墓公車112路，由捷運動物園站至富德靈骨樓，營運時間為上午8時至下午5時，每日計8車次於捷運動物園站2號出口準點發車，平日上山掃墓民眾可多加利用。

其他掃墓期間交通管制及輸運資訊可上台北市政府交通局網站及台北市公共運輸處網站查詢。（編輯：林廷軍）1110320