掃墓車潮將提前到 國道10大地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北20日電）清明連假即將到來，高公局預估本週起就開始會有提前掃墓車潮，預估今天西螺－埔鹽系統等10大地雷路段，將會車多壅塞不好走。

清明連假即將到來，交通部高速公路局依據國道交通量資料統計，歷年清明節連假前2週休已有提前掃墓車流出現，並伴隨著週休旅遊旅次，今天國道車流量預估為110百萬車公里。

根據即時路況顯示，上午10時，西部國道全線大致順暢，國5頭城－坪林交控 北向路段有陸續出現車潮，不過時速仍保持在40公里以上。

高公局預估，今天壅塞路段包含國1西螺－埔鹽系統、苗栗－湖口；國3竹山－中興、草屯－霧峰、龍井－沙鹿、苑裡－後龍、關西－大溪；國5宜蘭－坪林；國6舊正－霧峰系統；國10鼎金系統－燕巢。

高公局指出，預計西部國道下午2時就會陸續湧現車潮，晚間10時後紓解，國5預計在上午11時會出現車潮，要到晚間10時才會紓解。

高公局說，今天下午3時到晚間8時維持例假日實施國5頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北向入口高乘載管制，國道全線單一費率再7折收費，也將視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制及針對重點路段實施精進式匝道儀控。（編輯：方沛清）1110320