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清明連假省道11處恐易塞 公總建議多走替代道路

2022/3/18 11:00（3/18 11:07 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北18日電）4月2日至4月5日為清明連假，除傳統掃墓祭祖活動，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍緩，出遊民眾恐將增加，公路總局預估省道11處路段易塞車，建議用路人多利用替代道路。

公路總局今天發布新聞稿，預測清明連假期間省道易壅塞路段，包括台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻路段及竹南路段等地區的主要幹道，及台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等路段。

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公路總局在易壅塞路段的鄰近路段提供至少188座資訊可變標誌（CMS）向用路人宣導，也將於連假期間提供替代道路資訊，供用路人選擇行車路線參考，建議用路人於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，及早因應調整行程。

公路總局表示，「幸福公路App」功能已優化，包括旅行時間、符合駕駛者視覺的地圖動態轉向等，例如提供國道5號及其替代道路台9線道路資訊，包括旅行時間、排隊狀況等，用路人在單一頁面就能獲得視覺與聽覺的即時道路訊息，讓使用者走到哪，路況資訊就跟隨著播到哪。（編輯：戴光育）1110318

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