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提前掃墓 清明連假前2個週休國道單一費率7折

2022/3/10 17:05（3/10 17:23 更新）
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為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，交通部高速公路局將於清明節連假前2個週休，實施國道通行單一費率再7折。（中央社檔案照片）
為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，交通部高速公路局將於清明節連假前2個週休，實施國道通行單一費率再7折。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）4月2日至5日為清明節連續假期，為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，交通部高速公路局將於清明節連假前2週的週休日，實施國道通行單一費率再7折。

高公局今天發布新聞稿，3月19日、20日、26日及27日的國道通行費，採單一費率再7折收費，呼籲用路人多利用。

高公局自103年起於清明節連假前的週休實施通行費率優惠措施，鼓勵民眾提前掃墓分流，避免過度集中於清明節連假。

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高公局統計，清明連假前的國道通行費優惠措施，可增加週休例假日約1成交通量，經試算小型車單一費率再打7折的通行費率為每公里新台幣0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費為213元，較一般費率的343元節省130元。

高公局說，這項措施長途用路人較優惠，因採單一費率，取消每天20公里免費，對短途用路人來說，費用反而略增加，希望短途用路人改行駛地方道路，均衡各級道路使用。（編輯：管中維）1110310

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