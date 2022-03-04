清明連假19處鄰省道墓園易塞 公總籲提前掃墓

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）今年清明節連續假期自4月2日至5日，交通部公路總局預估鄰近省道19處墓園易塞車，呼籲民眾提前在3月週休假日掃墓。

公路總局今天發布新聞稿，清明連假除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次特性外，假期間將有許多民眾外出旅遊。

公路總局說，依國人習慣會在連假第4天，也就是清明節當天上午至各地區墓園及寶塔等掃墓，全國19處鄰近省道的墓園易塞車。

公路總局建議民眾多利用3月的週休2日提前掃墓，還可享國道通行費優惠。

高速公路局日前已宣布3月19、20、26、27日4天，國道通行費一律單一費率再7折。

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公路總局預估，清明節連續假期車潮自4月1日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月2日至4日於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮會集中於4月4日至5日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至5日。

公路總局預測，清明連假省道易壅塞路段，包括：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等；銜接高速公路的路段包括：台64線、台65線、台74線、台86線快速公路及台18線；重要觀光風景地區鄰近路段，包括：台2線福隆至瑞濱及萬里至大武崙、台2線及台2乙線關渡至淡水、台3線及台7線大溪至慈湖、台9線礁溪、台21線日月潭周邊。（編輯：管中維）1110304