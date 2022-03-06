花蓮賞螢生態小旅行 大農大富票券10日開賣

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花蓮大農大富平地森林園區是全台最早、面積最大、最容易到達的賞螢地點，今年賞螢趣活動為3月19日至4月17日，賞螢票券10日開賣，安排專業導覽解說、在地特色伴手禮等。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月6日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）大地回春，螢光閃閃的賞螢活動陸續展開，花蓮大農大富賞螢趣購票10日開賣，安排專業導覽解說、在地特色伴手禮等；另一賞螢地點鯉魚潭預定4月展開，可規劃一趟生態小旅行。

林務局花蓮林區管理處今天公布，大農大富平地森林園區今年賞螢趣活動為3月19日至4月17日，賞螢票券於3月10日開賣，平日一般票每人新台幣230元，縣民社福票180元；假日一般票260元，縣民社福票230元；清明連假「現場票」300元。

大農大富平地森林園區是全台最早、面積最大、最容易到達的賞螢地點，自2017年起推出付費的賞螢生態旅遊活動，每年都超過1萬人次參與。園區內有黑翅晦螢、大陸窗螢、黃緣螢、紅胸窗螢、山窗螢、黃脈翅螢、雙色垂鬚螢、大晦螢、雲南扁螢等。

花蓮林管處副處長王怡靖表示，螢火蟲數量會受天候影響，依照往年經驗，2月底、3月初就開始出現螢火蟲，目前持續監測，下雨緩和後將會逐漸增多。

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另一賞螢地點鯉魚潭，主管單位花東縱谷國家風景區管理處遊憩課長羅美齡告訴中央社記者，因地理環境等因素，鯉魚潭螢火蟲出現時間向來比大農大富來得晚，今年參考生態工作者意見，預計4月15日展開，仍串聯台灣好行、池南森林遊樂區、鯉魚潭商圈及志工生態導覽。

另外與台灣觀巴及旅行業者合作，將活動延伸到晚間，推出賞螢遊程。依據過往經驗，賞螢活動每一梯次參加人數達上千人，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，將控制在600人以下並採實聯制等相關防疫措施。（編輯：管中維）1110306