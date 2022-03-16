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高鐵清明節連假再增25班次 3/18起開放購票

2022/3/16 12:59（3/16 13:11 更新）
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高鐵宣布清明連假再加開25班次列車，18日起開放購票。（中央社檔案照片）
高鐵宣布清明連假再加開25班次列車，18日起開放購票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台灣高鐵公司今天宣布，清明連假疏運期再加開25班次列車，18日起開放購票。

台灣高鐵公司今天發布新聞稿，4月1日至6日，規劃6天的清明疏運，由於旅客預購車票狀況踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開25班次列車（南下15班、北上10班）服務返鄉掃墓及假期出遊需求。

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台灣高鐵說，各再加開車次列車自3月18日凌晨零時起開放購票，旅客可利用「T Express行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早訂位、購票。

台灣高鐵統計，清明疏運期間共加開158班次列車（南下74班、北上84班），總計6天提供1026班次列車，各車次列車並依旅運需求提供3至5節自由座車廂，服務連假期間大量旅客。（編輯：張芷瑄）1110316

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