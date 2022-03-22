苗栗縣加入「一證通」 共享公共圖書館數位資源

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苗栗縣長徐耀昌（左4）與國立公共資訊圖書館長劉仲成（右3）22日在苗栗市啟文國小共同啟用「苗栗縣輕鬆加入一證通」計畫，民眾只要一張借書證，就可使用2所國立圖書館及4縣市公共圖書館的數位資源。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣公共圖書館加入「一證通整合平台」今天舉辦啟用儀式，民眾只要一張借書證，就可使用2所國立圖書館及4縣市公共圖書館的數位資源。

苗栗縣長徐耀昌與國立公共資訊圖書館長劉仲成，今天在苗栗市啟文國小社區共讀站共同啟用「苗栗縣輕鬆加入一證通」計畫，鼓勵學子與鄉親除了多利用圖書館、社區共讀站資源外，也能善用數位資源，在家即能遊歷各圖書館豐富的館藏圖書及電子書、數位資源。

國立公共資訊圖書館109年啟用數位資源一證通服務，民眾透過「一證通整合平台」，可享受一證通行的數位學習環境；目前已有國立台灣圖書館、雲林縣公共圖書館、屏東縣公共圖書館、彰化縣公共圖書館以及苗栗縣公共圖書館加入。

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苗栗縣政府教育處指出，「一證通整合平台」主要為了簡化申請借閱證之流程與時間，減少往返舟車勞頓，民眾只要一張借書證，進入平台認證登入，就可通行2所國立圖書館與4縣市公共圖書館之數位資源，也可享用國立公共資訊圖書館各項資源，包含36萬餘冊電子書、電子雜誌、電子報紙、影音欣賞、兒童繪本、語言學習等100多種電子資料庫服務。

教育處表示，凡持有苗栗縣公共圖書館借閱證，或是中小學（含縣立高中）的書香苗栗卡，且使用期限未逾期的一般卡讀者，只要進入苗栗縣立圖書館網站「讀者專區」加入即可；若無借書證也可利用「苗栗縣立圖書館網站-網路辦證」服務，不用到圖書館就可線上完成申請。相關訊息可上苗栗縣立圖書館網頁查詢。（編輯：張銘坤）1110322