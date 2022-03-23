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那瑪夏賞螢季登場 團體旅遊每團最高補助6000元

2022/3/23 14:16
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）今年那瑪夏賞螢季登場，高雄市觀光局宣布，旅行社4月30日前，在週日至週四組團到那瑪夏旅遊，每團加碼補助1000元，最高可領6000元，盼吸引旅遊人潮，為當地帶來商機。

「2022那瑪夏賞螢季」活動時間即日起至4月30日止，除規劃南沙魯賞螢步道、達卡努瓦賞螢步道、北生明賞螢步道3條賞螢步道，開放遊客賞螢；那瑪夏區公所還在瑪雅部落舉辦部落市集、特色農產及文化小吃等活動，吸引遊客駐足。

觀光局此前針對那瑪夏、茂林、桃源區原民3區推出團體旅遊補助計畫，每團補助5000元至5月底。觀光局今天發布新聞稿宣布，旅行社只要4月30日前在週日至週四組團前往那瑪夏旅遊，每團再加碼補助1000元，最高可領6000元。

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觀光局表示，那瑪夏區公所規劃3條賞螢步道都有總量管制，各步道同時段最多容留2000人，須購買賞螢券才能進入。分散賞螢的旅客人潮，鼓勵民眾可多利用平日時段前往。

結束賞螢行程後，觀光局推薦遊客可到鄰近的六龜、甲仙、杉林、旗山、美濃等區旅遊，六龜有知名的寶來、不老溫泉，甲仙是筍芋之鄉，另外「平地櫻花」花旗木已於3月在東高雄境內陸續盛開，各地也有許多合法旅宿可選擇。（編輯：郭諭儒）1110323

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