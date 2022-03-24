更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新加坡防疫措施鬆綁 擴大開放邊境、戶外不強制戴口罩
首頁 / 地方

雲林確診再添2例 居家隔離2採陰轉陽

2022/3/24 16:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣長張麗善今天宣布，雲林縣新增2例本土確診個案，為案22180的80多歲媽媽和姪女，第二次PCR採檢陰轉陽，由於2人在居家隔離期間確診，對社區不會造成威脅。

張麗善、衛生局長曾春美及教育處長邱孝文召開線上記者會，說明雲林縣今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2例本土確診個案，並說明雲林縣內國小預防性停課情況。

張麗善表示，案22395為80多歲女性，案22396為10多歲女性，2人皆為案22180的同住家人，2人在22日被匡列為居家隔離並採檢，23日出現咳嗽等症狀，第二次PCR採檢陰轉陽，目前安排在醫院隔離治療。

張麗善指出，案22395有在日照中心上課，衛生單位已通知51人自主健康管理並安排採檢，而案22396所就讀的職校進修部預防性停課至30日，校園完成清消，當天一同上課的26名師生也接獲自主健康管理通知。

張麗善提到，案22395和案22396均在居家隔離期間陰轉陽，對社區不會造成威脅。

曾春美說，原先案22137不配合疫調，在警方調查和疫調人員的道德勸說下，已掌握案22137足跡，關於其外縣市足跡已提供相關縣市衛生單位。

外界關心案22137的感染源，曾春美表示，經詢問中央流行疫情指揮中心確認案22137基因定序與新北設計師案19665相同，源頭可追溯至嘉義喜宴群聚案。

邱孝文說，雲林縣有學生接觸到COVID-19確診個案，文昌國小今天預防停課1天和東南國中有2個班級今、明2天停課。

邱孝文強調，雲林縣府會加強校園清消，要求師生落實防疫措施，目前校園有條件開放，管制到4月5日，教育處隨時掌握疫情發展，防疫政策採滾動式檢討。（編輯：謝雅竹）1110324

延伸閱讀
高雄確診者曾到台南 匡列10人、1國小預防性停課
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族