雲林確診再添2例 居家隔離2採陰轉陽

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣長張麗善今天宣布，雲林縣新增2例本土確診個案，為案22180的80多歲媽媽和姪女，第二次PCR採檢陰轉陽，由於2人在居家隔離期間確診，對社區不會造成威脅。

張麗善、衛生局長曾春美及教育處長邱孝文召開線上記者會，說明雲林縣今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2例本土確診個案，並說明雲林縣內國小預防性停課情況。

張麗善表示，案22395為80多歲女性，案22396為10多歲女性，2人皆為案22180的同住家人，2人在22日被匡列為居家隔離並採檢，23日出現咳嗽等症狀，第二次PCR採檢陰轉陽，目前安排在醫院隔離治療。

張麗善指出，案22395有在日照中心上課，衛生單位已通知51人自主健康管理並安排採檢，而案22396所就讀的職校進修部預防性停課至30日，校園完成清消，當天一同上課的26名師生也接獲自主健康管理通知。

張麗善提到，案22395和案22396均在居家隔離期間陰轉陽，對社區不會造成威脅。

曾春美說，原先案22137不配合疫調，在警方調查和疫調人員的道德勸說下，已掌握案22137足跡，關於其外縣市足跡已提供相關縣市衛生單位。

外界關心案22137的感染源，曾春美表示，經詢問中央流行疫情指揮中心確認案22137基因定序與新北設計師案19665相同，源頭可追溯至嘉義喜宴群聚案。

邱孝文說，雲林縣有學生接觸到COVID-19確診個案，文昌國小今天預防停課1天和東南國中有2個班級今、明2天停課。

邱孝文強調，雲林縣府會加強校園清消，要求師生落實防疫措施，目前校園有條件開放，管制到4月5日，教育處隨時掌握疫情發展，防疫政策採滾動式檢討。（編輯：謝雅竹）1110324