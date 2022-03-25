嘉市逾65歲失能者打疫苗免出門 醫護到宅接種

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市即日起規劃第2階段到宅接種COVID-19疫苗服務，對象為65歲以上、行動不便長者，可向里長、里幹事或衛生所登記，如有指定疫苗廠牌，則視疫苗到貨情形安排施打。

嘉義市政府衛生局今天發布新聞稿指出，嘉義市規劃第2階段到宅接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗服務，家中有65歲以上、行動不便長者，即日起至4月5日前皆可向當地里長、里幹事或轄區衛生所預約登記，將安排醫護人員到宅接種。

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衛生局表示，依現行疫苗接種政策，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天。民眾接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分證件。如為接種第2劑或第3劑COVID-19疫苗者，另請備妥COVID-19疫苗接種紀錄卡，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

衛生局強調，COVID-19疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微，並於數天內消失，且隨年齡層增加而減少。接種後請留意身體狀況，多喝水、休息，家人須多加注意長者情況，如有持續發燒超過48小時、呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫。（編輯：謝雅竹）1110325