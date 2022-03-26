豐濱鄉獲教育部補助 興建台11線最美圖書館

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮豐濱鄉公所向教育部爭取新建圖書館計畫獲得核定，朝向保存族群文化、觀光導引等多元功能設計。豐濱鄉長江莉婷指出，預計2024年啟用，將是台11線最美公立圖書館。

豐濱鄉公所今天發布新聞稿指出，原有豐濱圖書館使用逾30年，館舍空間已不敷使用，經花蓮縣文化局協助，去年向教育部爭取新建圖書館計畫，建案約7800萬元，教育部補助新台幣7000萬元，公所自籌800萬餘元。

豐濱鄉公所人員昨天在說明會上簡報指出，圖書館預定地位於豐仁段40號2筆地號，鄰近台11線三民路，是海岸線南下必經道路，除了圖書館資源擴增，也將引進商業性質的文創山海咖啡廳規劃。

江莉婷指出，豐濱鄉內有阿美族、噶瑪蘭族部落，圖書館將肩負保存族群文化責任，也將設置資訊系統縮短地方數位落差，提供學校做為多功能教室。

江莉婷說，圖書館預定地有棵大榕樹，將保留樹木與館舍共存，規劃室外閱讀區，建立友善戶外綠地，也可成為部落生態旅遊起點，結合地方觀光。

公所指出，目前正在進行基本設計階段，預計今年10月動工，最快2024年底新建圖書館正式啟用。（編輯：卞金峰）1110326