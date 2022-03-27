深度了解移民開墾史 澎湖宗祠家廟普查

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（中央社澎湖縣27日電）澎湖縣長賴峰偉今天在澎湖宗祠及家廟文物普查成果發表會中表示，地方史是澎湖的根，縣內各宗祠及家廟文物透過普查，能深度了解各聚落姓氏的移民開墾史，期盼能將地方文化史的補實，代代相傳。

澎湖政府文化局今天在生活博物館舉辦「澎湖縣宗祠及家廟文物普查建檔中的馬公市成果發表會」，賴峰偉感謝教授王嵩山帶領研究團隊重構澎湖聚落的發展史，實地參觀小型的宗祠及家廟文物特展，對於帳冊、神位牌、香爐等文物，頒發感謝狀給協助普查的馬公市28座宗祠及家廟。

賴峰偉表示，地方史是澎湖的根，澎湖宗祠及家廟文物資源豐富，透過普查，能深度了解澎湖縣各聚落姓氏的移民開墾史，及當時民間社會經濟、物價指數，他希望能將地方文化史的補實，並代代相傳。

王嵩山表示，澎湖的宗祠與家廟獨樹一幟，藉由普查有助於對澎湖過去歷史與文化發展有更進一步的了解，這個無形的文化資產普查，也是全台做得最好的。

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澎湖文化局長洪棟霖表示，文化局自2019年起推動澎湖縣宗祠及家廟文物普查，已完成馬公市28座宗祠及家廟的普查，目前現正進行其他5鄉的普查，希望驗證宮廟內文物年代考證，也希望透過姓氏族群的角度，重構澎湖聚落的發展史。

文化局完成馬公市宗祠家廟普查有烏崁葉氏、重光葉氏、五德歐陽、菜園黃姓、西衛王氏、鎖港許氏、石泉陳氏、石泉莊氏、烏崁洪家、安宅謝姓、山水陳姓南院衍派、鐵線王氏、興仁濟陽堂蔡氏、東文濟陽堂、東衛呂氏、鎖港延陵、五德吳氏、嵵裡吳姓、興仁、山水穎川、山水許姓、鎖港翁家、鐵線尾蔡姓、前寮頂厝黃氏、嵵裡穎順、石泉許姓、風櫃陳姓、西衛五間起吳氏等28宗祠、家廟與祖厝。（編輯：黃世雅）1110327