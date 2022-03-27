「潮好玩幸福村」全區開幕 2個月迎來15萬人次

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）「潮好玩幸福村」全區昨天開幕，縣長潘孟安今天在臉書表示，這是潮州鎮忠誠營區125年來的蛻變，今年1月底「潮好玩」旗艦遊戲場試營運至今，已經迎來15萬人次造訪。

潘孟安在臉書（Facebook）表示，今年1月底潮好玩旗艦遊戲場試營運至今，已經迎來15萬人次造訪，天天都有許多親子族群前來。

潘孟安表示，縣府目前在大人館及小孩館首次引進國立科教館策展，是科教館首次走出北部，展出「設計我們的世界—潮好玩」，結合科學、藝術讓大家動腦，不分年齡都可一起動動腦玩出創意。

他說，設計展中許多好玩的照片，只是其中一區大人館和小孩館，戶外還有旗艦版遊戲場、大草皮、休閒步道，一整天都能在幸福村放電，很多家長跟他說，孩子來到「潮好玩幸福村」，變得「潮不想回去…從內到外都好好玩」。

潘孟安表示，「潮好玩幸福村」前身為1897年開始建置的忠誠營區，歷史長達125年，面積達6.35公頃，縣府這幾年空間活化做為社福新天地，有潮州區家庭福利服務中心、托育資源中心、身障者社區日間服務佈建據點、復康巴士、飛夢林學家園、環保局稽查科等單位進駐服務。

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潘孟安指出，去年底長青幸福館、輔具中心率先開幕，提供長輩們交朋友、練體力，今年初更啟用屏中地區旗艦版遊戲場，服務擴及各年齡層，實踐全人照顧，更兼顧兒童的社會性及跨世代交流，讓人與人的交流與歡樂多了好幾度。

潮好玩幸福村鄰近台1線及88快速道路，能搭配公車接駁，也備有200多個汽機車位以解決停車需求，「潮好玩巿集」則在每月的第3個週六登場，潘孟安大力推薦民眾前往遊玩。（編輯：黃世雅）1110327