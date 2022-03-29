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高雄大社楠梓30日上午10時起停水23小時 逾4.1萬戶受影響

2022/3/29 12:08（3/29 12:29 更新）
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高雄大社區全區含大社工業區及楠梓區8里30日上午10時至31日上午9時將停水。（圖取自台灣自來水公司網頁wateroffmap.water.gov.tw）
高雄大社區全區含大社工業區及楠梓區8里30日上午10時至31日上午9時將停水。（圖取自台灣自來水公司網頁wateroffmap.water.gov.tw）
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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）台灣自來水公司為執行破管漏水搶修工程，公告明天上午10時至31日上午9時，大社區全區含大社工業區及楠梓區8里將停水，影響戶數達4萬1364戶。

台灣自來水公司公告表示，因搶修破管漏水，30日上午10時至31日上午9時，大社區全區含大社工業區，及楠梓區東寧里、享平里、惠楠里、清豐里、五常里、惠豐里、中陽里、稔田里將停水，統計影響戶數達4萬1364戶。

此外，從昨天晚上10時起至今天晚上9時，台灣自來水公司也因配合公路局道路拓寬工程辦理管線改遷工程，彌陀區、梓官區全區及岡山區協和里、後協里、信義里、仁壽里、福興里、壽峰里、前峰里、石潭里、寶米路（八寶橋至光潭路沿線巷弄內用戶）停水，影響約3萬1000戶。

台灣自來水公司提醒民眾，須提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源。

剛恢復供水時，須將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水；管線末端或高地區用戶，可能會因水壓較低致延遲供水；如果恢復供水後仍無水可用，可通知水公司，將派專人到府服務。（編輯：陳仁華）1110329

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