台水：考量物價波動等因素暫無調整水費規劃

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（中央社記者曾智怡台北15日電）民生水價多年未漲，台水董事長胡南澤今天表示，水價已28年未調整，「我們也希望能調整水價」，但須考慮整體社會環境、物價波動等因素，目前沒有調整規劃。

台水今天舉行「供水設施改善成效」記者會，除分享供水改善成效外，也宣布推動3項供水改善計畫。

由於3項供水設施改善計畫所需經費不少，但基本水價已多年未調整，對於是否有調漲水費規劃，胡南澤表示，「我們也希望能調整水價」，從1994年至今，已經28年沒調整，但水價調整需考慮整體社會環境、物價波動情形，目前沒有這方面規劃。

此外，歷經303大停電，外界關心發生停電事故如何快速復水。台水表示，目前現有轄管476處，約446處有自有發電機，不足部分會和民間業者合作，有需要備援電力時即可使用；另外也會在重要水源用地、相關電號與台電協定，盡量不停關鍵設施用電。

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同時，台水也普設配水池，在防意外發生時即時供應，且台灣家戶都有水塔，工業區也有3天緊急儲備量等規定，均可減少停水對民生產業衝擊。

台水因百年大旱時負擔休耕補償費用、以及疫情水費減免紓困金，已連兩年虧損，胡南澤表示，去年休耕補償費負擔12億多、前年則是6至7億元，今年編列預算虧損1.65億，希望不會再遇到休耕補償情況，坦言今年台水要轉虧為盈有困難度。（編輯：林淑媛）1110315