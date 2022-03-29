淡海輕軌4/2起一連4天小朋友免費搭 歡慶兒童節

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兒童節將屆，新北捷運公司29日宣布，4月2日至4月5日，凡6歲以上、未滿12歲的兒童，可享免費搭乘淡海輕軌優惠。（新北捷運公司提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月29日

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（中央社記者沈佩瑤新北29日電）兒童節將屆，新北捷運公司今天表示，4月2日至4月5日期間，凡6歲以上、未滿12歲的兒童，可享免費搭乘淡海輕軌優惠，鼓勵親子一同出遊散心，不用擔心塞車問題。

新北捷運公司今天發布新聞稿指出，現正是春遊時刻，為迎接將至的兒童節，推出期間限定的兒童免費搭乘淡海輕軌優惠，鼓勵親子一同出遊散心。

捷運公司表示，從4月2日起至4月5日止，凡6歲以上、未滿12歲兒童，持數位學生證或兒童優惠卡可享免費搭乘，若為外縣市兒童，出示健保卡或可證明年齡的證件（民國98年以後出生），可於淡海輕軌紅樹林站或淡水漁人碼頭站免費兌換一日票1張。

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捷運公司並推薦適合大小朋友同行遊程，包括在淡海輕軌淡金北新站轉乘賞櫻公車前往天元宮賞花、跟著輕軌沿線的公司田溪步道走春等，另在漁人碼頭現有由知名丹麥團隊設計製作的幾米溜溜帽遊樂場，以幾米繪本中的帽子及禮物盒為設計元素，逗趣可愛又好玩。

捷運公司呼籲，旅客搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，若遇違規旅客也將依法開罰，確保旅客搭乘安全。（編輯：戴光育）1110329