吸引年輕人築夢 愛台東夢想資助計畫8組入選

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）由立法委員劉櫂豪資助，鼓勵台東人追逐夢想，實現自己所提出的計畫活動，今年最終評選出8組，平均年齡21歲；劉櫂豪表示，鼓勵年輕人「有夢就去追」。

劉櫂豪用選舉補助款補助台東人提出計畫追逐夢想，今天在立法委員台東服務處公布第8屆入選名單。

劉櫂豪致詞表示，愛台東夢想資助計畫是回饋台東對他的愛與支持，期待今年得獎者的夢想幾個月後能看到美好的開花結果，築夢踏實，散播到台東每個角落，留下美好故事，讓台東能夠成為實踐夢想的好地方。

劉櫂豪提到，今年報名相當踴躍，評審們經過一番激烈討論，最終評選出8組得獎者，此次也是他舉辦8屆愛台東夢想資助計畫以來，投件平均年齡最低28歲，參加者更加年輕化，得獎的8組（名）平均年齡21歲，能看見年輕一代能夠發揮想像力勇於追夢，非常振奮人心。

劉櫂豪說，期盼愛台東夢想資助計畫所帶來對築夢的能量，能散播到台東每個鄉鎮、每個角落，讓家鄉台東持續越來越好，就像今年的得獎者「好家在台東」所說：「夢想不分大小，年齡不分高低，有夢就去追，讓台東成為實踐夢想的好地方。」

評審團主席林志興博士代表致詞表示，劉櫂豪立委舉辦愛台東夢想資助計畫邁入第8屆，一年比一年更感受到年輕人的青春化與可愛化，8年以來本計畫儼然成為一項「新傳統」，成為台東年輕人築夢踏實的首選，期盼未來能夠持續延續夢想的精神，為台東帶來好的改變。

這屆得獎名單：萬「食」OK（加「焙」快樂烘焙體驗營）」，透過舉辦一日烘焙營，讓對烘焙有興趣的孩子們圓夢，分享自己對烘焙的熱愛；「台東好加：流浪日記」，舉辦講座增進對無家者的認知，並透過行動具體關懷，希望山腳下每個角落的人們都能被照亮；「周末的滷肉飯傳承計畫」，從周末的滷肉飯傳承餐車開始，把從爺爺時代的美味歷史記憶拼圖，一片一片拼回來。

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以及，「好家在台東－電子書及Podcast節目製作」資助獎金，以移民來台東的女性為話語對象，記錄與分享她們在台東被這塊土地滋養，到想成為台東守護者的故事；「寧埔」新站－Kinanuka站，介紹部落名字由來，讓老人家等公車有避雨的地方，也透過特別的造型喚起部落青年認識部落的心。

「余茜如的慕靈種籽」，希望能讓喜歡戲劇孩子有接觸戲劇課程的機會，舉辦戲劇工作坊並拍攝微電影；「台語百工職人的日子」，記錄台東在地台灣台語文化的百工職人的生涯，推廣台語，讓台東人更了解使用台語的職人的故事；「鹿下音樂體驗營」，結合部落空間文化及自身音樂技術，來帶領原民兒童親身體驗文化與音樂的薰陶，提升偏鄉孩童的自信心及部落社區的觀光發展。（編輯：陳仁華）1110330