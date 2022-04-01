業者租空地曬回收衣 網友戲稱場景如世界末日

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有網友在臉書（Facebook）社團發布影片，指彰化二林鎮某處空地放置大批舊衣，戲稱是漫威電影薩諾斯彈指事件重現。記者實地前往發現，原來是回收業者為曬乾回收舊衣褲，向宮廟租空地曬衣服。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年4月1日

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（中央社記者吳哲豪、蕭博陽彰化縣1日電）網友在臉書貼影片指，彰化二林鎮某處空地放置大批舊衣，戲稱是漫威電影薩諾斯彈指事件重現。記者發現，原來是回收業者為曬乾回收舊衣褲，向宮廟租空地曬衣服。

網友在臉書（Facebook）社團「爆料公社」發布影片表示，發現二林鎮廣興里一處空地放置大批舊衣服，一件件衣服、褲子攤開放空地上，覺得景象奇特，影片引起熱烈回響，有網友留言戲稱是漫威電影情節「薩諾斯彈指事件」重現，也有人開玩笑說是外星人攻打地球世界末日場景，不然就是慶祝國際曬衣節。

中央社記者實地前往二林鎮廣興里，發現放置大批舊衣服空地位在二林鎮皇天宮旁，工人正收起地上衣服放上小貨車，也有工人拿掃把清潔，工人指出，這批回收衣褲遭大雨淋溼，回收場向宮廟租空地曬衣服，有時回收衣數量太多，清洗後也會拿到空地曬乾。

記者進一步詢問「舊衣回收場老闆是誰、衣服曬乾後如何處理」等問題，工人僅強調曬衣服行為經宮廟同意，沒有違法。其餘問題，工人不願多談。

皇天宮人員說，空地原是小朋友打籃球場地，回收業者捐香油錢租借空地，但業者不是天天來曬衣服，大多是小貨車上午載衣服來空地曬乾，下午就運回，是件稀鬆平常的事，網友少見多怪。（編輯：李錫璋）1110401