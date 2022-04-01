嘉市鼓勵長者施打疫苗 再加碼送500元商品卡

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）嘉義市因應國內近來陸續有COVID-19本土確診個案發生，為鼓勵長者接種疫苗，除原本中央的獎勵措施外，市府即日起再擴大加碼送500元商品卡，盼提升65歲以上長者施打意願。

嘉義市政府衛生局今天發布新聞稿指出，目前中央獎勵措施暫定至4月10日，10日前設籍嘉義市65歲以上長者接種1、2、3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，除可獲得衛生福利部提供的500元衛教品（商品卡）外，嘉義市再加碼送500元商品卡，嘉義市加碼活動直到5月15日。

嘉義市目前有54家COVID-19疫苗合約醫療機構參與加碼500商品卡發放政策，衛生局後續將視合約機構參與意願，滾動式調整參與醫療院所家數，並公布於衛生局網站。

嘉義市長黃敏惠提醒市民，近來國內本土疫情升溫，自明天起適逢清明節4天連假，民眾應分流祭祖掃墓，勿集中於清明節當日。另請店家落實進入場所工作人員及消費者需全程佩戴口罩，並於出入口處，實施實聯制登記、手部消毒及量測體溫；於人潮易聚集處實施人流管制。

另外，業者也可以推出外帶或外送優惠，鼓勵消費者外帶或外送，並建議使用非現金支付方式，包括線上付款、電子支付等方式，彼此減少接觸，降低感染風險。（編輯：黃世雅）1110401