新北確診數連日破百 19間宮廟延後或取消遶境

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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）新北COVID-19本土確診第3天破百例，市府民政局今天表示，有19間宮廟響應防疫，遶境活動取消或延後，包括有20多年歷史、原訂在4月16日、17日舉行的紫微天后宮遶境活動。

新北市政府民政局今天發布新聞稿指出，截至今天為止，新北宮廟響應防疫，陸續宣布遶境活動取消或延後辦理計者有19間，其中包括三峽區紫微天后宮的北三媽遶境活動。

民政局表示，紫微天后宮北三媽遶境活動已有20多年歷史，是新北大型宗教盛事之一，今年遶境活動原訂在4月16日、17日舉行，第1天擲筊決定前往樹林遶境，第2天則在三峽遶境。

台北紫微天后宮主任委員劉燕耀在新聞稿中表示，因近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情日益嚴峻，北三媽慈悲為懷，為避免群聚風險，經由執事人員擲筊請示，活動將延期辦理，俟疫情趨緩後再行決定辦理時間。

民政局呼籲，宗教活動應遵守現行防疫規範，做好防護措施，避免造成群聚感染。（編輯：方沛清）1110408