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台東縣新增1例確診 長濱快篩站3人陽性

2022/4/11 13:29（4/11 13:46 更新）
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由於長濱確診案27550傳染源待釐清，台東縣政府11日在舊長濱衛生所啟動快篩服務，上午共快篩150人，其中3人為陽性，已安排PCR複檢中。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月11日
由於長濱確診案27550傳染源待釐清，台東縣政府11日在舊長濱衛生所啟動快篩服務，上午共快篩150人，其中3人為陽性，已安排PCR複檢中。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月11日
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（中央社記者李先鳳台東縣11日電）台東縣今天新增1例本土確診，個案3月中即在外縣市住院，可傳染期間並無縣內足跡；另因長濱確診案27550，縣府今天啟動長濱快篩站，上午共快篩150人，其中3人陽性，已安排PCR複檢中。

台東縣衛生局說明，昨天接獲醫院通報1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，立即展開疫調，個案為60多歲男性，已接種3劑疫苗，平日居住台東市，但經疫調發現個案自3月9日在外縣市住院至今未返回台東。

此次因住院期間醫院安排PCR採檢為陽性Ct值20，可傳染期間皆無縣內活動足跡。目前居住台東3名家人4月9日有前往醫院探視個案，因此匡列為居家隔離，由衛生局安排PCR採檢，皆為陰性。

另外，昨天長濱鄉通報的確診個案，衛生局掌握最後密切接觸者共23人，包括居家隔離3人、自主健康管理20人，陸續安排採檢，並持續疫調釐清，採檢結果皆為陰性，相關足跡已請環保局進行清潔消毒。

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由於長濱確診案27550傳染源待釐清，縣府今天上午起在舊長濱衛生所啟動快篩服務，上午共快篩150人，其中3人為陽性，已安排PCR複檢中。

縣長饒慶鈴表示，全國疫情持續升溫，請民眾務必落實防疫措施像是勤洗手、監測體溫及出入店家各自掃實聯制，也提醒民眾接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染造成重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者請踴躍前往接種。（編輯：謝雅竹）1110411

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