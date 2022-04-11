日本漫畫家感謝簽名板展 最後一站台南開展

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）日本台灣交流協會邀請逾百名日本漫畫家繪製特別簽名板並舉辦展覽，感謝台灣民眾對日本311大地震協助，展覽最終站移師台南，今天於文創plus台南創意中心開展。

台南市政府今天發布新聞稿指出，「台日友情always here now in tainan日本漫畫家感謝簽名板」展覽在文創plus台南創意中心（原愛國婦人館）展出至4月17日，現場展出包括「島耕作系列」作者弘兼憲史、「第一神拳」森川讓次、「城市獵人」北条司等超過100名知名漫畫家親筆畫作。

台南市長黃偉哲與日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥等人上午前往參觀，黃偉哲致詞表示，這項展覽去年起在台灣巡迴展出，感謝日本台灣交流協會高雄事務所前後任所長加藤英次、小野一彥支持，選擇台南為展覽壓軸站，配合日治時期建築的展場，更象徵雙方情誼深厚。

黃偉哲表示，台南與日本交流頻繁，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間不僅台南提供防疫物資給日本友誼市，日本也提供420萬劑疫苗協助台灣，前陣子台日地震頻繁，雙方都第一時間關懷彼此，相信這樣堅定的友誼會持續發展下去。

小野一彥說，感謝台南市政府對於這項展覽大力支持，也盼在任內與市府密切合作，持續推展台日友好。（編輯：謝雅竹）1110411