因應疫情升溫 澎湖縣府14日起分組分區辦公

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COVID-19疫情升溫，澎湖縣政府為維持機關正常運作，14日起分組分區辦公，府本部僅開放員工進出，民眾洽公至第一賓館旁的臨時聯合服務中心，有專人協助辦理。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月12日

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（中央社澎湖縣12日電）國內本土COVID-19疫情升溫，澎湖縣政府為維持機關正常運作，14日起分組分區辦公，府本部僅開放員工進出，民眾洽公至第一賓館旁的臨時聯合服務中心，有專人協助辦理。

澎湖縣政府發布新聞表示，避免縣府員工感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或遭居家隔離，癱瘓機關運作，將啟動分組分區辦公，各單位人員分為2組互換辦公地點，2區通道封閉，獨立辦公作業。

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澎湖縣政府表示，各單位為民服務工作，14日起移至臨時聯合服務中心辦理，有申辦案件需求鄉親可於上班日上午8時30分至12時、下午14時至17時30分前往洽公。

縣府指出，臨時聯合服務中心設於第一賓館旁的「澎湖縣公務人力培訓中心（馬公市介壽路17號）」，進駐單位有民政、建設、教育、工務、旅遊、社會、行政、人事處，由各單位派專人服務，受理民眾諮詢服務及申辦業務。（編輯：郭諭儒）1110412