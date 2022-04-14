新市產業園區環評初審通過 挹注台南產業用地

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市政府與經濟部工業局合作在鄰近南科園區地點開發新市產業園區，行政院環保署12日辦理設置計畫案環評專案小組審查通過，開發完成預計可新增41.6公頃產業用地。

台南市政府今天發布新聞稿指出，新市產業園區預定地位於新市區台糖農場非都市土地，總面積約98.5公頃，位處國道8號近國道3號新化系統交流道南北兩側，交通便捷且距南科台南園區不遠，開發後將有助為南科中下游廠商提供優質投資環境。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，近期因國際經濟變遷，導致部分台商回台設廠意願提高，各方關注土地需求問題，台南市政府持續透過產業園區開發、轄內土地盤點、老舊工業區改善、市地重劃等策略，創造多元投資標的，協助優質企業落腳台南。

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台南市政府指出，新市產業園區開發完成後預期可新增41.6公頃產業用地，估可吸引新台幣1200億元投資額，未來規劃引進電腦電子產品、光學製品製造業及倉儲物流等產業進駐。

台南市政府表示，台南市長黃偉哲已指示工務局規劃開闢園區範圍外的聯外道路，可連接至台19甲線新化外環道，工務局已於2月先行啟動規劃設計，預計今年底完成用地取得、民國112年底完工。（編輯：張雅淨）1110414