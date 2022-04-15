「天上人間」確診者瞞打麻將足跡 嘉縣重罰30萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）嘉義縣今天公布3例COVID-19確診，其中2例為屏東天上人間群聚確診案28649的打麻將牌友，因案28649隱瞞打麻將足跡，延遲疫情調查，衛生局將重罰新台幣30萬元。

嘉義縣長翁章梁今天下午召開記者會表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案31012與案31011為同住男女朋友，2人曾於7日到案28649家中同桌打麻將，案28649與朋友於5日到屏東天上人間消費，11日經PCR採檢後確診。

翁章梁指出，衛生局疫調時，案28649隱瞞曾與友人一起在家中打麻將的足跡，後來衛生局得知後，立即匡列牌友為接觸者，13日經PCR採檢發現案31011、案31012確診。

翁章梁表示，2人作息習慣為夜間打牌白天睡覺，縣府已對2人9日至13日的活動足跡環境消毒，並發送足跡簡訊123通，今天在嘉義長庚醫院及部立朴子醫院設置篩檢站，足跡重疊的民眾須前往篩檢。

翁章深說，針對案28649隱瞞曾與友人打麻將的足跡接觸史，延遲且影響衛生局疫情調查，將重罰最高30萬元。另外，嘉義縣1名17歲朱姓少年被匡列居家隔離，16日才解除隔離，但昨天卻擅自外出且無照駕車自撞，因違反規定，衛生局也將裁罰20萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，今天新增另1例案31343，為63歲女性，是宜蘭環島進香團成員，6日至10日獨自1人參加進香，返家後，經媒體報導得知進香團有確診案例，則1人獨居家中3樓，未與家人接觸，14日經衛生局通知接觸者採檢後確診，無公共足跡，已收治隔離。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，精忠營區同梯入伍新兵接觸群聚案，昨天再增1名新兵確診，全案累計已25人確診。今天營區443名新兵進行快篩結果均陰性，且第1批212名新兵解除隔離，已通知所屬縣市政府派專車接送回家。（編輯：郭諭儒）1110415