防堵傳播鏈 台東縣府16日增設快篩站

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台東縣政府今天晚間宣布16日在台東縣政府後方停車場增設快篩站，上午8時30分開始服務。

台東縣政府晚間發布新聞稿，國內本土確診案例今日突破上千例且市面上家用快篩劑供不應求，為防堵疫情，明天將在縣府大樓後方停車場啟動快篩服務，民眾有需要可前往篩檢。

台東縣政府表示，台東縣確診個案累計已52例，部份成功廟宇進香團確診者有台東市足跡，除成功鎮快篩站持續開設外，明天也將從上午8時30分起增設縣府快篩站，請與確診者有足跡重疊或有疑慮民眾前來快篩。

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台東縣長饒慶鈴表示，確診者的密切接觸者會逐一匡列居家隔離，衛生局現階段快篩站以「Ct值較低且可傳染期活動足跡廣的高風險個案、熱區」優先開設為原則，希望透過篩檢阻斷傳播鏈，避免疫情延燒。

明天縣府後方停車場啟動快篩服務，採檢時間為上午8時30分至12時30分、下午1時30分至5時30分；成功鎮快篩站在海濱公園開設，上午8時30分至12時及下午1時30分至5時30分。（編輯：郭諭儒）1110415