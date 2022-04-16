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嘉義店家躲過祝融感恩消防員 木屐每雙賣1元

2022/4/16 14:02（4/16 14:46 更新）
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嘉義市北門車站前共和路3月火災，8間木造房燒剩1家木屐店，木屐店老闆黎金釧（右）為感恩打火兄弟與店內供奉觀世音菩薩保佑，16日用每雙新台幣1元價格賣百雙木屐。中央社記者蔡智明攝 111年4月16日
嘉義市北門車站前共和路3月火災，8間木造房燒剩1家木屐店，木屐店老闆黎金釧（右）為感恩打火兄弟與店內供奉觀世音菩薩保佑，16日用每雙新台幣1元價格賣百雙木屐。中央社記者蔡智明攝 111年4月16日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義市北門車站前共和路3月火災，8間木造房燒剩1家木屐店，老闆為感恩打火兄弟與店內供奉觀世音菩薩保佑，今天用每雙新台幣1元價格賣百雙木屐，被民眾搶購一空。

共和路上連棟木造房舍，3月13日火警，燒掉7棟木造建築，包括著名打卡景點「玉山旅社」，僅剩1間木屐店未著火。

木屐店老闆黎金釧是越南新娘，她告訴中央社記者，感謝嘉義市政府消防局打火兄弟，讓她的店面免於祝融，也深信是店內供奉的觀世音菩薩保佑。

許多民眾一早就就排隊抽籤搶購，只要投入1元，就能拿走抽到的木屐；木屐每雙定價在490元到3600元間，買到的民眾都很開心。

黎金釧說，希望分享幸運給大家，藉木屐與觀世音菩薩結緣，獲得平安。（編輯：李明宗）1110416

嘉義市北門車站前的木屐店老闆為感謝嘉義市政府消防局打火兄弟讓她的店面免於祝融，也深信是店內供奉的觀世音菩薩保佑，16日用每雙新台幣1元價格賣百雙木屐。中央社記者蔡智明攝 111年4月16日
嘉義市北門車站前的木屐店老闆為感謝嘉義市政府消防局打火兄弟讓她的店面免於祝融，也深信是店內供奉的觀世音菩薩保佑，16日用每雙新台幣1元價格賣百雙木屐。中央社記者蔡智明攝 111年4月16日
嘉義市北門車站前共和路上連棟木造房舍3月13日凌晨發生火警，燒掉7棟木造建築，包括著名打卡景點「玉山旅社」，僅剩1間木屐店未著火。中央社記者蔡智明攝 111年4月16日
嘉義市北門車站前共和路上連棟木造房舍3月13日凌晨發生火警，燒掉7棟木造建築，包括著名打卡景點「玉山旅社」，僅剩1間木屐店未著火。中央社記者蔡智明攝 111年4月16日
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