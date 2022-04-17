20年寄養爸媽榮退 多年不見「兒子」現身惹淚

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成為寄養家庭超過20年的吳榮標（中）、范金珠（右）因年事已高決定退休，屏東縣政府17日舉辦感恩會，曾經寄養的孩子（左）現身，讓2人不禁濕了眼眶。中央社記者李卉婷攝 111年4月17日

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）成為寄養家庭超過20年的陳雅翰與王慧貞、吳榮標與范金珠，因年事已高決定退休，屏縣府今天舉辦感恩會，多年不見的「兒子」驚喜現身，讓2組寄養爸媽都濕了眼眶。

20年來陳雅翰爸爸與王慧貞媽媽照顧過27名寄養孩子，這些孩子都是經歷了家暴的傷痛，說謊、偷竊，情緒易怒反抗行為，都打不倒2人，陳雅翰告訴中央社記者，世上沒有特殊的孩子，只有孩子有特殊的需要。因為年事已高選擇退休，但只要孩子有需求，一定會再站出來。

同是擔任寄養家庭20年的吳榮標爸爸、范金珠媽媽，今年也從寄養服務中退休，吳榮標向中央社記者表示，回想20年來，夫妻總共照顧過13名孩子，因為擔任寄養家庭，打開另一個人生，也增添生命中許多美好回憶。

今年服務滿25年的寄養家庭爸媽張鴻棋及郭巾錦，回憶過去照顧寄養孩子的點點滴滴，遇到教養的瓶頸，懷疑自己能力，甚至幾度萌生退場念頭。張鴻棋說，今年過年不約而同回來8個曾經寄養的孩子，全家福照片有兒孫滿堂感覺，讓他們相當感動。

屏東縣長潘孟安致詞指出，屏東縣辦理家庭寄養服務方案，今年進入寄養40年，諧音「適時」，寄養家庭傳愛適時，更能突顯寄養服務的價值與意義，支持寄養孩子渡過最無助與艱難時刻。

屏東縣政府社會處指出，屏東縣合格並持續提供寄養安置服務的家庭共有109戶，其中屏東家扶59戶、世界展望會50戶。40年來共照顧過1541名兒童。（編輯：黃世雅）1110417