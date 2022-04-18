竹南增3學童染疫 就讀班級停課10天

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苗栗縣政府18日晚間公告，竹南鎮1名國小及2名幼兒園學童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），縣府緊急匡列疫調，並通知相關學生及家長採檢，3人就讀班級暫停實體課程10天。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月18日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣政府今天公告，竹南鎮1名新南國民小學學童及2名康乃薾幼兒園學童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已通知相關學生及家長採檢，3人就讀班級暫停實體課程10天。

苗縣府表示，新南國小4年級10歲男童16日北上參賽，教練昨天公告確診（新北市個案），男童今天請假未到校，到醫院採檢後確診；苗縣府衛生局立即通知就讀同校6年級的同住哥哥採檢，目前報告未出。

此外，苗縣府說，一對就讀康乃薾幼兒園的5歲及6歲兄弟居家隔離前採檢報告為陽性，是39歲確診男子 （案36138）的同住家人。

衛生局啟動疫情調查匡列，緊急通知採檢，苗縣府教育處已造冊通知相關學生及家長到醫院核酸檢測（PCR），人數還在統計。

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苗縣府表示，國小男童就讀班級和補習班依規定暫停實體課程10天，自與確診教練接觸日起算，預計26日復課；男童哥哥就讀班級預防性停課，視篩檢結果再恢復實體課程，其餘校園接觸者（社團活動、跑班）先暫停實體課程1到3天，等疫調篩檢結果，如果不是密切接觸者就恢復實體上課。

此外，2名幼兒園學童就讀班級暫停實體課程10天，29日恢復實體課程，幼兒園明天起暫停實體課程3天。（編輯：李明宗）1110418