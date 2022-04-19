響應世界地球日 高市交通局推出多項運具優惠

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）響應世界地球日，高市交通局今天宣布推出多項公共運具搭乘優惠，包括22日起至年底，每週五使用乘車碼可免費搭乘市公車及微笑單車YouBike2.0掃碼租車前30分鐘免費等。

今年4月22日是世界地球日，高雄市交通局上午舉辦記者會，宣布市府響應世界地球日，推出多項公共運具優惠措施。

交通局長張淑娟表示，去年QR Code乘車碼搭乘市公車優惠頗受好評，搭配2022世界地球日再推出自4月22日起至年底，每週五使用乘車碼就可免費搭乘市公車及微笑單車YouBike2.0掃碼租車前30分鐘免費優惠。

張淑娟也宣布MeNGo月票降價優惠持續到今年底，另一卡通公司也加碼推出多項優惠，4月22日到8月底，使用一卡通Money乘車碼搭乘公共運具送7-ELEVEN優惠券，還可抽天竺鼠車車一卡通。

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此外，共享運具其昜電動車（UrDa）、夠酷比（Gokube）、和雲行動（iRent）也推出專屬優惠活動，包括UrDa騎乘滿60分鐘，贈點數25分鐘；Gokube抽獎送50元騎乘金；iRent每週三單趟使用30分鐘，週五可獲15分鐘騎乘時數。

張淑娟說，高市有捷運、輕軌、公車、渡輪、YouBike2.0、共享電動機車等多元運具，且截至今年3月底，高市電動低地板公車數量達195輛，占比達20%，高市也率先採用鴻華先進科技打造的MODEL T電動巴士營運。（編輯：謝雅竹）1110419