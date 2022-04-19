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單日確診數破1500人 陳時中：全國一週內啟動居家照護
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基隆崁仔頂漁市6例確診 4/20起自主休市3天

2022/4/19 13:24（4/19 13:46 更新）
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基隆市崁仔頂漁市17日出現6例COVID-19確診病例，雖市政府並未要求全面休市，但崁仔頂漁行聯誼會決定20日起至22日自主休市3天。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月19日
基隆市崁仔頂漁市17日出現6例COVID-19確診病例，雖市政府並未要求全面休市，但崁仔頂漁行聯誼會決定20日起至22日自主休市3天。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月19日
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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市崁仔頂漁市17日出現6例COVID-19病例，雖市政府並未要求全面休市，但崁仔頂漁行聯誼會決定明天起至22日自主休市3天，市府今天也會至崁仔頂發送快篩試劑。

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基隆市政府產業發展處今天發布新聞稿指出，崁仔頂為北部新鮮魚貨的供應來源地，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案持續增加，為降低染疫風險，崁仔頂漁行聯誼會決議明天起至22日自主休市3天。

產發處指出，崁仔頂休市期間市府將進行周邊環境清消，今天也會至崁仔頂配合聯誼會發放快篩試劑，並請聯誼會向業者宣導，休市期間若快篩為陽性，務必立即通報市府快篩陽性專線並配合衛生局指示，後續若聯誼會有任何防疫需求，市府也會提供必要協助。（編輯：李錫璋）1110419

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