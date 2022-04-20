台南添2線行駛國道公車 麻豆交通更便利

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台南市長黃偉哲20日在麻豆轉運站出席大台南公車橘13、橘14路線啟航典禮，宣告新增2線行駛國道的快捷公車，讓麻豆交通更便捷。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月20日

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府交通局今天在麻豆轉運站舉辦大台南公車「橘13（麻豆-台南）及橘14（麻豆-南科）」路線啟航典禮，宣告新增2條行駛國道的快捷公車，上路首月並提供優惠推廣價。

台南市長黃偉哲出席啟航儀式致詞表示，麻豆位於台南溪北地區交通樞紐，市府規劃快速的公車系統，從102年規劃幹線公車、104年整建麻豆轉運站、108年開通橘9-1高鐵快速公車，今天再增加行駛國道的橘13、橘14，讓麻豆交通更便捷。

台南市交通局長王銘德表示，橘13路線規劃由麻豆轉運站出發，經國道1號至市區下大灣交流道與小東路後，抵達台南轉運站，路線約28公里，行車約30至40分鐘，每日42班次。

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王銘德指出，橘14路線規劃由麻豆轉運站為起點，經國道1號後下安定交流道與安定許中營、中榮里等地區後，進入南科園區，終點為南科實中，路線約26公里，行車約35至45分鐘，每日16班次。這2條路線都是利用高速公路，兼顧行車效率及民眾需求。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，上路首月（4月20日至5月19日），交通局與漢程客運共同推出搭乘優惠，「橘13」麻豆往返台南市區原本現金最高新台幣89元，優惠一律50元，台南市區（台南轉運站至漢聲電台）區間免費；「橘14」麻豆至南科實中，原本現金最高59元，優惠期間全線免費搭乘。（編輯：李錫璋）1110420