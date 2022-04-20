苗縣啟動確診居家照護 兼顧健康、生活關懷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣政府今天發布「COVID-19確診個案居家照護計畫」，苗栗縣長徐耀昌表示，將透過健康照護、生活關懷2大面向，讓無症狀或輕症確診者得到妥適照顧。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫並保留醫療量能，調整輕、重症分流收治，將啟動「COVID-19確診個案居家照護計畫」，結合縣府各局處、轄內醫療院所、社區藥局，針對無症狀或輕症確診者實施居家照護計畫，包含健康照護及生活關懷2大面向。

縣府表示，在健康照護面向，若有明顯症狀或經醫師評估需住院者，透過縣內防疫專線聯絡消防單位，就近送至適當責任醫院提供醫療或住院服務；若無症狀但有藥物治療或連續處方籤取藥需求，經通訊診療後，若無親友可代為取藥，可查詢藥師全聯會地圖查詢網站或由衛生局藥政科媒合藥局藥師提供送藥到府。

在生活關懷方面，規劃有派送關懷包、居家隔離訪查、提供心理諮商、學生關懷、弱勢家戶協助及到宅垃圾清運等，讓民眾在家獲得妥善生活照護。

縣府指出，對於居家照護期間需心理諮商關懷者，除了透過通訊診療轉介至苗栗縣心理衛生中心外，也可透過電話接受專業心理關懷，維持居家照護期間的身心健康。

徐耀昌表示，苗栗縣全力配合中央居家照護政策，盼讓居家照護的鄉親得到妥適的生活關懷及健康照護。（編輯：戴光育）1110420