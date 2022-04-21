北市濱江水資中心通過環評 最快112年底動工

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（中央社記者陳昱婷、實習記者游家瑄台北21日電）台北市濱江水資源再生中心今天通過環評審查，並承諾將設置太陽能板、加強與居民溝通。北市府衛工處預估，若預算編列及工程發包順利，最快明年底動工。

台北市目前有內湖及迪化2座污水處理廠，每日量能可以處理74萬噸污水，不過工務局衛生下水道工程處評估，每日污水量到了121年就會達到95.73萬噸，因此規劃興建濱江水資源再生中心（污水處理廠）補足量能缺口。

台北市政府工務局衛工處初步設計，濱江污水廠將設置在中山區大佳里濱江街142號及周邊土地，鄰近松山機場旁，總面積5.05公頃，每日污水處理量為16萬噸，但1/4土地非市有須辦理取得作業。

台北市環保局今天召開環評委員會，第3次審查濱江污水廠的環境影響說明書，多名民眾在會中發言反對興建，認為隨著人口外移，污水將隨之減少，且工程預定地為土壤液化高潛勢區，無須再花費公帑徵用土地蓋一個污染工程。

衛工處代表說明，台北市人口雖然減少，但每天仍會有超過300萬人在此生活、產生污水。土地取得部分，雖然鄰近有新生公園，但要把珍貴的公園用地變成鄰避設施，在溝通上會耗費更大成本，且現擇預定地是河川下游處，都市計畫土地使用分區本來就是為污水處理場用地。

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環評會最後決議通過審查，但衛工處將加嚴放流水排放標準、於放流口營造濕地，並採地下化密閉式設計污水處理設施，以隔絕噪音及異味，且必須增設太陽能發電板，以呼應2050淨零排放目標，同時與當地居民積極溝通。

衛工處會後表示，將依據環評會審查決議，加強意見補充並與當地居民溝通，濱江污水廠的概念設計跟規模已經定案，接下來會把預算編進下一個年度裡，順利通過後採統包方式發包工程，最快要明年底才會動工。（編輯：李亨山）1110421